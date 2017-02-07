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Бабаев: «Задача ЦСКА в этом сезоне - чемпионство»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Бабаев Роман
Сегодня, 18:45 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перед клубом ставится задача выиграть чемпионат в этом сезоне. После 17 туров РФПЛ «красно-синие» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

«Задача ЦСКА в этом сезоне - выиграть чемпионат России», — сказал Бабаев в эфире передачи «100 % футбола».

Напомним, что сегодня «армейцы» переиграли австрийский ЛАСК (1:0) в контрольном матче.

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