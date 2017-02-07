Бабаев: «Задача ЦСКА в этом сезоне - чемпионство»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перед клубом ставится задача выиграть чемпионат в этом сезоне. После 17 туров РФПЛ «красно-синие» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

«Задача ЦСКА в этом сезоне - выиграть чемпионат России», — сказал Бабаев в эфире передачи «100 % футбола».

Напомним, что сегодня «армейцы» переиграли австрийский ЛАСК (1:0) в контрольном матче.