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«Барселона» - первый финалист Кубка Испании

Матч: БарселонаБарселона1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Атлетико» и вышла в решающий матч турнира, где ее ждет победитель пары «Сельта» - «Алавес».

Барселона, стадион «Камп Ноу».

«Барселона» - «Атлетико» - 1:1 (1:0)
Голы: Л. Суарес 43Гамейро 83.
Первый матч 2:1

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Д. Суарес (Маскерано 62), Серхи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста 72), Туран (Бускетс 70), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро 61).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Серхи Роберто 19, Феррейра Карарско 36, Ракитич 66, Силлесен 76, Савич 76, Л. Суарес 87, Филипе Луис 90+4, Бускетс 90+6.

Удаления: Серхи Роберто 57, Феррейра Карраско 69, Л. Суарес 90.

На 80-й минуте Гамейро не реализовал пенальти (мимо).

Судья: Мансано.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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