«Барселона» - первый финалист Кубка Испании
«Барселона» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Атлетико» и вышла в решающий матч турнира, где ее ждет победитель пары «Сельта» - «Алавес».
Барселона, стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Атлетико» - 1:1 (1:0)
Голы: Л. Суарес 43 — Гамейро 83.
Первый матч 2:1
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Д. Суарес (Маскерано 62), Серхи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста 72), Туран (Бускетс 70), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро 61).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Серхи Роберто 19, Феррейра Карарско 36, Ракитич 66, Силлесен 76, Савич 76, Л. Суарес 87, Филипе Луис 90+4, Бускетс 90+6.
Удаления: Серхи Роберто 57, Феррейра Карраско 69, Л. Суарес 90.
На 80-й минуте Гамейро не реализовал пенальти (мимо).
Судья: Мансано.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Барса конечно же просто провалила большую часть первого тайма, ноль креатива, ноль центр поля, проходной двор какой-то, защитники друг друга не понимали просто, спасибо большое Ясперу!
Молодец парень, тащил все , что мог!
Ракитич в опорной зоне просто дыра, Маска в прошлый раз всем ноги вырывал на этой позиции.
Арда испарился, Роберто тож слабо очень, Лео сыграл так же слабее своих возможностей , но в самое нужное время вновь был во всей красе )
Ай да Лео, ай да Суарес, молодцы!
Кстати, а вот Гомеш понравилось, как сыграл!
Ну и Альба временами включал в себе истребитель)))
Второй тайм начали отлично, ровно до того момента пока Роберто не подвёл, вот тогда и начался вновь валидол и как раз с того фланга нам забили чистый гол, спасибо испанским судьям - не засчитали.
Ну а когда команды сравнялись составами, тогда Барса вновь до поры до времени взяла мяч под контроль.
Месси не перестаёт удивлять, какие штрафные он ложит)
Эхх какой красавец мог залететь, но блин перекладина выручила матрас(((
И ещё, меня не перестаёт удивлять Умтити, я просто тащусь от этого защитника!
Не сглазить бы))
Молодец парень!
А вот Пике...
Пенальти наверное все таки был спорный, вот и не забили)
Но вскоре счёт все равно сравняли..
Барса как обычно любит сама себе доставлять проблемы, а нам валидол..
Суарес тож молодец, зачем руками махать???
В итоге пропускает финал((
Верим в Пако))
В общем всех с выходом в финал, все таки мы это заслужили!
Ну а хейтерам вновь пожелаю много здоровья)))
И по больше холодной воды)))
Барса конечно же просто провалила большую часть первого тайма, ноль креатива, ноль центр поля, проходной двор какой-то, защитники друг друга не понимали просто, спасибо большое Ясперу!
Молодец парень, тащил все , что мог!
Ракитич в опорной зоне просто дыра, Маска в прошлый раз всем ноги вырывал на этой позиции.
Арда испарился, Роберто тож слабо очень, Лео сыграл так же слабее своих возможностей , но в самое нужное время вновь был во всей красе )
Ай да Лео, ай да Суарес, молодцы!
Кстати, а вот Гомеш понравилось, как сыграл!
Ну и Альба временами включал в себе истребитель)))
Второй тайм начали отлично, ровно до того момента пока Роберто не подвёл, вот тогда и начался вновь валидол и как раз с того фланга нам забили чистый гол, спасибо испанским судьям - не засчитали.
Ну а когда команды сравнялись составами, тогда Барса вновь до поры до времени взяла мяч под контроль.
Месси не перестаёт удивлять, какие штрафные он ложит)
Эхх какой красавец мог залететь, но блин перекладина выручила матрас(((
И ещё, меня не перестаёт удивлять Умтити, я просто тащусь от этого защитника!
Не сглазить бы))
Молодец парень!
А вот Пике...
Пенальти наверное все таки был спорный, вот и не забили)
Но вскоре счёт все равно сравняли..
Барса как обычно любит сама себе доставлять проблемы, а нам валидол..
Суарес тож молодец, зачем руками махать???
В итоге пропускает финал((
Верим в Пако))
В общем всех с выходом в финал, все таки мы это заслужили!
Ну а хейтерам вновь пожелаю много здоровья)))
И по больше холодной воды)))
Главное, дело сделано - финал.
Вот только без Суареса будет очень тяжело. Вообще не понял его удаления. Зато подкат сзади на последней минуте в ноги Месси Филипе Луису простил.
Главное, дело сделано - финал.
Вот только без Суареса будет очень тяжело. Вообще не понял его удаления. Зато подкат сзади на последней минуте в ноги Месси Филипе Луису простил.
У Реала на тот момент был сильный спад и проблемы с составом, что постепенно щас проходит я думаю! Я это признаю!
Так то вас тоже Алавес переиграл на Камп Ноу 1-2!
И Сельта вас во Вьиго!
Горе ему, он боится тебя (жену) попросить, чтоб ты ему готовила?
Я признаю, что Сельта вышла в полуфинал ЗАСЛУЖЕННО! По крайней мере, в играх против Реала! Не знаю, что у них было в других матчах!
Странно ¯\_(-_-)_/¯
Если Атлетико левый, то на Торресе тоже должен был быть пенальти!
А в момент с Боруссией, Роналду не бил его сильно по ногам, а цеплял "СПЕЦИАЛЬНО"! ПОЭТОМУ ЖЕЛТАЯ!
А тот момент, который скинул тучка , там фола вообще не было, судя по этому видео!
Выучи правила футбола, и протри свои розоые очки
Хотел бы увидеть Барселону без Месси))))) интересно смотреть в какой футбол они будут играть.
Я не фанат ни Месси, ни Роналду. А болею за Реал!
Хотя Реал без Роналду тоже было бы интересно. Думаю Бейл его заменит вполне....