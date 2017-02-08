Биатлонист Фуркад: «Я не такой, как Ибрагимович. Я могу признать поражение»
Сегодня, 02:41 | Источник: svt.se | Редакция: Павел Молочный
Двукратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад отметил, что умеет проигрывать, и поэтому не похож на нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича:
«Думаю, вы и так знаете, что я не такой человек, как Златан Ибрагимович. Я стремлюсь к вершине, но могу быть доволен и вторым местом. Я не борюсь за звание лучшего, но, как и все, не люблю проигрывать. Хотя и могу признать, что другие спортсмены были лучше меня».
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