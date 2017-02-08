Анри: «Я не считаю, что Венгер должен уйти из „Арсенала“»
Сегодня, 09:23 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри не считает главного тренера «канониров» Арсена Венгера виноватым в неудачах команды:
«Лично я не считаю, что Венгер должен уйти из „Арсенала“.
Должен ли он поменять тактику команды или что-то в своей работе? Не знаю, захочет ли он этого.
Ему приходится тяжело, ведь это психологическая работа, психологическая проблема, которую непросто решить. Команде чего-то не хватает.
Думаю, игрокам „Арсенала“ не хватает понимания того, чего они могут добиться. Надо верить в свои шансы на победу. А для этого нужна самодисциплина».
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