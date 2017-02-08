Мхитарян: «Думай я лишь о деньгах, перешёл бы из „Шахтёра“ в „Анжи“, а не в „Боруссию“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Боруссия Д, Мхитарян Генрих
Сегодня, 13:24 | Источник: sport.de | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил тем, кто считает, что его переход из дортмундской «Боруссии» в манкунианский клуб минувшим летом был продиктован лишь желанием хавбека заработать больше денег:
«Те, кто обвиняют меня в жадности, поступают неправильно, я этого не понимаю. Если бы речь шла лишь о деньгах, я бы перешел из донецкого „Шахтера“ в „Анжи“, а не в дортмундскую „Боруссию“, однако я не сделал этого».
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Зарплаты и контракт всегда выплачивались вовремя.
До декабря 2016 -го Генрих уже покинул бы Анжи,
если даже тогда и перешел бы к нам,так что это у тебя
с примером неудачно вышло ) Промахнулся малость )
Те, кто его осуждают, сами рады бы продаться, но им никто ничего не предлагает.
Единственное. что у них есть это дешевый компьютер, да полный мозг злобы и зависти.
Щас предложит тот же анжи или урал больше,и убегут с помойки)