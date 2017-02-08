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Мхитарян: «Думай я лишь о деньгах, перешёл бы из „Шахтёра“ в „Анжи“, а не в „Боруссию“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Боруссия Д, Мхитарян Генрих
Сегодня, 13:24 | Источник: sport.de | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил тем, кто считает, что его переход из дортмундской «Боруссии» в манкунианский клуб минувшим летом был продиктован лишь желанием хавбека заработать больше денег:

«Те, кто обвиняют меня в жадности, поступают неправильно, я этого не понимаю. Если бы речь шла лишь о деньгах, я бы перешел из донецкого „Шахтера“ в „Анжи“, а не в дортмундскую „Боруссию“, однако я не сделал этого».

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