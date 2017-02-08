Румменигге: «„Бавария“ удивлена действиями Лама»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Лам Филипп, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 17:47 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал новость о том, что капитан мюнхенцев Филипп Лам летом завершит карьеру.
«„Баварию“ удивили действия Лама. До вчерашнего дня предполагалось, что мы вместе с Филиппом выпустим совместное заявление от клуба.
На прошлой неделе Лам сказал нам, что не будет занимать должность спортивного директора клуба, а также поведал о своем желании досрочно расторгнуть свой контракт.
„Бавария“ хочет, чтобы Лам знал, - двери нашего клуба всегда открыты для него».
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