Румменигге: «„Бавария“ удивлена действиями Лама»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал новость о том, что капитан мюнхенцев Филипп Лам летом завершит карьеру.

«„Баварию“ удивили действия Лама. До вчерашнего дня предполагалось, что мы вместе с Филиппом выпустим совместное заявление от клуба.

На прошлой неделе Лам сказал нам, что не будет занимать должность спортивного директора клуба, а также поведал о своем желании досрочно расторгнуть свой контракт.

„Бавария“ хочет, чтобы Лам знал, - двери нашего клуба всегда открыты для него».