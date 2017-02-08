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«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, РБ Лейпциг, Форсберг Эмиль
Сегодня, 18:19 | Источник: Твиттер ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года. 

В текущем сезоне швед играет одну из ключевых ролей в клубе, в 15 матчах Бундеслиги он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. Во многом благодаря его результативным действиям «Лейпциг» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии.

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