«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом
Сегодня, 18:19 | Источник: Твиттер ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года.
В текущем сезоне швед играет одну из ключевых ролей в клубе, в 15 матчах Бундеслиги он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. Во многом благодаря его результативным действиям «Лейпциг» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии.
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