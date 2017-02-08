«РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне швед играет одну из ключевых ролей в клубе, в 15 матчах Бундеслиги он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. Во многом благодаря его результативным действиям «Лейпциг» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии.