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Мутко: «Я не могу взять кредит в банке и выплачивать Бородюку зарплату»

Соккер.Ру // Организация: РФС, Мутко Виталий , Бородюк Александр
Сегодня, 18:26 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слухи о том, что новым спортдиректором организации может стать Александр Бородюк.

«Станет ли Александр Бородюк спортивным директором РФС? В РФС трудятся 120 человек. На сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил. РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства.

Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы. Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату».

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