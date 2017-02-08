Мутко: «Я не могу взять кредит в банке и выплачивать Бородюку зарплату»
Сегодня, 18:26 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слухи о том, что новым спортдиректором организации может стать Александр Бородюк.
«Станет ли Александр Бородюк спортивным директором РФС? В РФС трудятся 120 человек. На сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил. РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства.
Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы. Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату».
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Или войдите через
А на его деятельность, в качестве чиновника РФС, просто нет денег.
p.s. литейного и дона трамбона как экспертов возьмите еще
а вон тот голубой воришка мне явно кого то напоминает....
https://youtu.be/7iDL6figshg
В РФС трудятся 120 человек.
А ну да они же поругались)))
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Виталий уже в "черном списке" банков?