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Консульство Украины в Мюнхене потребует извинений от «Баварии»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Бавария, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 18:38 | Источник: Facebook | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк прокомментировал действия фанатов «Баварии» во время последнего матча с «Вольфсбургом» (1:0). Накануне поклонники мюнхенского клуба вывесили баннер с текстом: «Выгоните нацистов из футбола. Зозуля, убирайся». Адресован он был, как можно понять, украинскому футболисту Роману Зозуле, чья аренда из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвалась, поскольку фанаты «пчел» считают его нацистом.

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии „Бавария“ – „Вольфсбург“.

Мы адресуем правлению „Баварии“ соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба.

Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира.

Футбол - это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости».

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