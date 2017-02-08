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«Лестер» - «Дерби Каунти»: стартовые составы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 0Дерби КаунтиДерби Каунти
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:05 | Источник: Твиттер ФК "Лестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии между «Лестером» и «Дерби Каунти».

«Лестер»: Цилер, Беналуан, Василевски, Чилуэлл, Амарти, Менди, Кинг, Капустка, Олбрайтон, Грэй, Муса.

«Дерби Каунти»: Митчелл, Кио, Лоу, Кристи, Шекелл, Анья, Де Сарт, Блэкмэн, Джонсон, Камара, Баттерфилд.

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