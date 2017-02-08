«Лестер» - «Дерби Каунти»: стартовые составы
Закончился первый тайм
Сегодня, 22:05 | Источник: Твиттер ФК "Лестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии между «Лестером» и «Дерби Каунти».
«Лестер»: Цилер, Беналуан, Василевски, Чилуэлл, Амарти, Менди, Кинг, Капустка, Олбрайтон, Грэй, Муса.
«Дерби Каунти»: Митчелл, Кио, Лоу, Кристи, Шекелл, Анья, Де Сарт, Блэкмэн, Джонсон, Камара, Баттерфилд.
Другие материалы по теме:
00:55 Видео «Барселона» - первый финалист Кубка Испании 313
Или войдите через
Борьба за прописку в ПЛ.