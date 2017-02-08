«Лестер» - «Дерби Каунти»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии между «Лестером» и «Дерби Каунти».

«Лестер»: Цилер, Беналуан, Василевски, Чилуэлл, Амарти, Менди, Кинг, Капустка, Олбрайтон, Грэй, Муса.

«Дерби Каунти»: Митчелл, Кио, Лоу, Кристи, Шекелл, Анья, Де Сарт, Блэкмэн, Джонсон, Камара, Баттерфилд.