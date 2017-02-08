Рейтинг@Mail.ru

Фил Джонс: «Только три тренера верили в меня»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Джонс Фил, Моуриньо Жозе , Фергюсон Алекс , Эллардайс Сэм
Вчера, 23:46 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что не все тренеры, с которыми ему доводилось работать, верили в него.

«В моей карьере было только три тренера, которые верили в меня и поняли как игрока. Это Эллардайс, Фергюсон и Моуриньо. Все они придали мне уверенности. Я не из тех футболистов, которых нужно каждый день хлопать по плечу и хвалить. Тем не менее эти наставники заставили почувствовать себя увереннее. Моуриньо, например, не давит на игроков во время тренировок. Можно совершить ошибку, но Жозе не будет заострять на этом внимания».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
20:50 Мустафи: «Продолжаю верить в чемпионство „Арсенала“» 12
Abbath
Принц Каира
Блогер «Соккер.ру» Abbath представляет краткий очерк взлета и падения египетского самородка Мидо.
Комментариев: 0
Станислав Горин
Роналду во всём хуже Неймара?
Пеле считает, что нападающий «Барселоны» во всем лучше Роналду, кроме игры головой. «Соккер.ру» предлагает полагаться не только на ощущения.
Комментариев: 67
13:44 Вагнер Лав: «Если Гинер позовёт меня в ЦСКА, я вернусь тут же, без промедлений» 134
Станислав Горин
Лучший полузащитник мира
Срна назвал Модрича лучшим хавбеком мира, но «Соккер.ру» находит человека, который не меньше влиял на успехи ярких команд. В футболе важны не только форварды!
Комментариев: 18
Станислав Горин
Природа травли. От Яшина до Акинфеева
Вратаря помнят по пропущенным голам - «Соккер.ру» знакомит с историей неадекватной реакции толпы на знаменитые вратарские ошибки и даже «ляпы», которых не было!
Комментариев: 101
09:02 Луис Суарес вышел на 14-е место по числу голов за «Барселону» 21
07:41 Лам объяснил свое решение завершить карьеру этим летом 7
05:29 Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяца 14
03:38 Суарес: «Мне стало смешно, когда судья меня удалил» 18
все материалы по этой теме
Турниры