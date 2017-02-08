Фил Джонс: «Только три тренера верили в меня»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Джонс Фил, Моуриньо Жозе , Фергюсон Алекс , Эллардайс Сэм
Вчера, 23:46 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что не все тренеры, с которыми ему доводилось работать, верили в него.
«В моей карьере было только три тренера, которые верили в меня и поняли как игрока. Это Эллардайс, Фергюсон и Моуриньо. Все они придали мне уверенности. Я не из тех футболистов, которых нужно каждый день хлопать по плечу и хвалить. Тем не менее эти наставники заставили почувствовать себя увереннее. Моуриньо, например, не давит на игроков во время тренировок. Можно совершить ошибку, но Жозе не будет заострять на этом внимания».
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