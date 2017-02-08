Фил Джонс: «Только три тренера верили в меня»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, что не все тренеры, с которыми ему доводилось работать, верили в него.

«В моей карьере было только три тренера, которые верили в меня и поняли как игрока. Это Эллардайс, Фергюсон и Моуриньо. Все они придали мне уверенности. Я не из тех футболистов, которых нужно каждый день хлопать по плечу и хвалить. Тем не менее эти наставники заставили почувствовать себя увереннее. Моуриньо, например, не давит на игроков во время тренировок. Можно совершить ошибку, но Жозе не будет заострять на этом внимания».