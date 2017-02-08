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Умер бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов

Соккер.Ру // Заграница: события, Динамо К, СССР
Вчера, 23:58 | Источник: gordonua.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня, 8 февраля, скончался известный советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком «Шахтере», затем перешел в киевское «Динамо». В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков.

Родной брат Виктора Чанова, Вячеслав, долгие годы трудился в московском ЦСКА, а ныне работает в тульском «Арсенале».

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