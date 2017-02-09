«Алавес» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании
Сегодня, 00:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» минимально обыграл «Сельту». Первая встреча этих команд завершилась нулевой ничьей, и таким образом «Алавес» вышел в финал, где сыграет с «Барселоной».
Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса».
«Алавес» - «Сельта» - 1:0 (0:0)
Гол: Мендес 82.
Первый матч 0-0
«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай 88), Дейверсон, Токеро (Мендес 79, Алексис 90+3).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас (Гвидетти 83), Эрнандес, Васс (Росси 86), Бонгонда (Систо 74), Аспас.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Предупреждения: Феддаль 39, Аспас 39, Диас 53.
Судья: Матеу Лаос.
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Где этот парень лолос, ему персональные поздравления!
Никто не ожидал - а они прошли тех, кто выбил "Реал" из Кубка! Молодчики.