«Алавес» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» минимально обыграл «Сельту». Первая встреча этих команд завершилась нулевой ничьей, и таким образом «Алавес» вышел в финал, где сыграет с «Барселоной».

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса».

«Алавес» - «Сельта» - 1:0 (0:0)

Гол : Мендес 82.

Первый матч 0-0

«Алавес»: Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Фемения, Камараса, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай 88), Дейверсон, Токеро (Мендес 79, Алексис 90+3).

Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас (Гвидетти 83), Эрнандес, Васс (Росси 86), Бонгонда (Систо 74), Аспас.

Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

Предупреждения: Феддаль 39, Аспас 39, Диас 53.

Судья: Матеу Лаос.