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Аллегри: «„Арсенал“? Я не буду ничего подтверждать или опровергать»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Арсенал, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 02:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свой возможный уход в лондонский «Арсенал»:

«„Арсенал“? Я не буду ничего подтверждать или опровергать. У меня контракт с клубом, и мы должны сосредоточиться на победе в чемпионате. В этот период сезона журналисты всегда говорят, что я куда-то ухожу, даже когда дела обстоят очень хорошо».

Ранее гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заверил, что нет никаких оснований для ухода Аллегри из туринского клуба.

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