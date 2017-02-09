Аллегри: «„Арсенал“? Я не буду ничего подтверждать или опровергать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свой возможный уход в лондонский «Арсенал»:

«„Арсенал“? Я не буду ничего подтверждать или опровергать. У меня контракт с клубом, и мы должны сосредоточиться на победе в чемпионате. В этот период сезона журналисты всегда говорят, что я куда-то ухожу, даже когда дела обстоят очень хорошо».

Ранее гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заверил, что нет никаких оснований для ухода Аллегри из туринского клуба.