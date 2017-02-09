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Пеллегрино: «Очень признателен игрокам „Алавеса“ за выход в финал Кубка Испании»

Матч: АлавесАлавес1 : 0СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Пеллегрино Маурисио
Сегодня, 06:36 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Наставник «Алавеса» Маурисио Пеллегрино выразил благодарность своим футболистам за выход в финал Кубка Испании, где им предстоит сыграть против «Барселоны». В ответном полуфинальном поединке подопечные Пеллегрино минимально обыграли «Сельту» (1:0). В первом матче этих команд была зафиксирована ничья.

«Я очень признателен ребятам за то, что они мне преподнесли. Этот финал — настоящий подарок мне от команды, особенно, если учитывать, что это наш первый год в Ла Лиге после стольких сезонов в низших дивизионах. Я также очень благодарен команде болельщиков, которая поддерживала наших игроков.

В финале нам предстоит сыграть против одной из лучших команд в мире, и мы постараемся сделать так, чтобы все были в лучших кондициях перед этой встречей».

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