Разница бюджетов «Барселоны» и «Алавеса» составляет 646 млн евро

Испанские СМИ уже находятся в предвкушении финального матча Кубка Испании, который состоится 27 мая.

Напомним, что трофей разыграют «Барселона» и скромный «Алавес», одолевший в полуфинале по сумме двух встреч «Сельту».

Сообщается, что «Алавес» впервые сыграет в финале данного турнира, в то время как для «Барселоны» это будет уже 40-й финал.

Не менее существенной выглядит и разница между клубами в экономическом плане.

Так, журналисты подсчитали, что разница в бюджетах команд составляет 646 млн евро - 695 млн евро у «сине-гранатовых» против 49.3 млн евро у «Алавеса».