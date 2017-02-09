Разница бюджетов «Барселоны» и «Алавеса» составляет 646 млн евро
Сегодня, 08:27 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Испанские СМИ уже находятся в предвкушении финального матча Кубка Испании, который состоится 27 мая.
Напомним, что трофей разыграют «Барселона» и скромный «Алавес», одолевший в полуфинале по сумме двух встреч «Сельту».
Сообщается, что «Алавес» впервые сыграет в финале данного турнира, в то время как для «Барселоны» это будет уже 40-й финал.
Не менее существенной выглядит и разница между клубами в экономическом плане.
Так, журналисты подсчитали, что разница в бюджетах команд составляет 646 млн евро - 695 млн евро у «сине-гранатовых» против 49.3 млн евро у «Алавеса».
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