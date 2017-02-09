Де Брюйне получил приз лучшему бельгийцу-легионеру за 2016 год
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Бельгия, Де Брюйне Кевин
Сегодня, 09:32 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне признан лучшим бельгийским футболистом 2016 года среди тех, кто выступает в зарубежных чемпионатах.
В голосовании хавбек опередил таких своих партнеров по национальной команде как Эден Азар («Челси»), Дивок Ориги («Ливерпуль») и Янник Карраско («Атлетико»).
Приз 25-летнему Де Брюйне презентовал легендарный французский нападающий Тьерри Анри, который нынче работает в тренерском штабе сборной Бельгии.
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