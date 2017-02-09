Де Брюйне получил приз лучшему бельгийцу-легионеру за 2016 год

Abbath Принц Каира Блогер «Соккер.ру» Abbath представляет краткий очерк взлета и падения египетского самородка Мидо. Комментариев: 0

Станислав Горин Лучший полузащитник мира Срна назвал Модрича лучшим хавбеком мира, но «Соккер.ру» находит человека, который не меньше влиял на успехи ярких команд. В футболе важны не только форварды! Комментариев: 19