Киоун: «Озил бы не попал в стартовый состав непобедимого „Арсенала“ сезона 2003/04»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Озил Месут, Бергкамп Деннис
Сегодня, 10:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что полузащитник и один из лидеров нынешнего состава «канониров» Месут Озил даже не имел бы места в стартовом составе лондонского клуба в сезоне 2003/2004, когда «Арсенал» не проиграл в чемпионате ни одного матча:
«Озил бы не попал в стартовый состав того непобедимого „Арсенала“. Пришлось бы выбирать между Озилом и Деннисом Бергкампом.
Деннис играл на той же позиции, что и Озил, но начинал матч ближе к воротам соперников, при этом отходил назад. Озил же действует глубже, но не понятно, когда от него ждать активности. В матче против „Челси“ все было наглядно: Озил не хочет прессинговать соперников».
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А Эду кстати вообще был игроком замены.