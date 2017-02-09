Энрике заблокировал переход Турана в Китай

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике наложил вето на переход полузащитника Арды Турана в Китай. Турецкий хавбек был готов принять в январе предложение от китайского клуба, однако Энрике отказался его отпускать. «Барселоне» за Турана предлагали 50 млн евро, а самому Турану – 17 млн евро в год. Энрике до конца сезона не захотел расставаться с игроком.