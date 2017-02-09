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Энрике заблокировал переход Турана в Китай

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Туран Арда, Энрике Луис
Сегодня, 20:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике наложил вето на переход полузащитника Арды Турана в Китай. Турецкий хавбек был готов принять в январе предложение от китайского клуба, однако Энрике отказался его отпускать. «Барселоне» за Турана предлагали 50 млн евро, а самому Турану – 17 млн евро в год. Энрике до конца сезона не захотел расставаться с игроком.

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