Энрике заблокировал переход Турана в Китай
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Туран Арда, Энрике Луис
Сегодня, 20:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике наложил вето на переход полузащитника Арды Турана в Китай. Турецкий хавбек был готов принять в январе предложение от китайского клуба, однако Энрике отказался его отпускать. «Барселоне» за Турана предлагали 50 млн евро, а самому Турану – 17 млн евро в год. Энрике до конца сезона не захотел расставаться с игроком.
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Сегодня 18:47
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
Это не ругань, а тебе не за 40 лет ибо ты банальную Иронию от ругани отличить не можешь. Взрослый смог бы. Но не ребенок в душе. ))
Редакция Удалить Ответ 1
Прочитай еще раз.
Он так то номинант на тренера года и занял второе место.
Таких как Лобановский больше не будет. Это не значит что все остальные физруки теперь ненужные.
Он с того времени как тренер вырос.
Зидан в свое время даже с Кастильей умудрился во вторую сегунду улететь.
А Карлуха вон с трудом за первую строчку бодается.
Спецы сильные. Игру ставят хорошую.
Пора пробовать себя с топовым составом
Одного Кубка Испании будет мало.