Марадона будет работать в ФИФА
Сегодня, 21:39 | Источник: Facebook.com | Редакция: Сергей Иванов
Легендарный аргентинец Диего Марадона объявил, что будет работать в ФИФА, которую раньше он резко критиковал.
«Теперь это официально! Наконец-то я могу исполнить одно из главных своих желаний. Буду работать в чистой и прозрачной ФИФА с людьми, которые действительно любят футбол. Благодарю всех, кто подтолкнул меня к новому вызову».
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Или войдите через
как угодно : наркомана,дебошира.скандалиста,
но только не как футболиста....Заметно.что мало
вы вообще дышали футболом 80-х,или вообще
никакого отношения к эпохе того футбола не имеете,
если одни минусы ищете в одном из королей футбола.
https://www.youtube.com/watch?v=_eHngSL7qjk
оп, оп эроина
решения такие на...