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Марадона будет работать в ФИФА

Соккер.Ру // Организация: ФИФА, Марадона Диего
Сегодня, 21:39 | Источник: Facebook.com | Редакция: Сергей Иванов

Легендарный аргентинец Диего Марадона объявил, что будет работать в ФИФА, которую раньше он резко критиковал.

«Теперь это официально! Наконец-то я могу исполнить одно из главных своих желаний. Буду работать в чистой и прозрачной ФИФА с людьми, которые действительно любят футбол. Благодарю всех, кто подтолкнул меня к новому вызову».

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