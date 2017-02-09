Марадона будет работать в ФИФА

Легендарный аргентинец Диего Марадона объявил, что будет работать в ФИФА, которую раньше он резко критиковал.

«Теперь это официально! Наконец-то я могу исполнить одно из главных своих желаний. Буду работать в чистой и прозрачной ФИФА с людьми, которые действительно любят футбол. Благодарю всех, кто подтолкнул меня к новому вызову».