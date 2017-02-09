«Спартак» сыграет с «Осиеком» и «Волеренгой»

«Спартак» определился со всеми соперниками по предстоящим сборам. Уже завтра спартаковцы сыграют с хорватским «Осиеком». А 13 февраля московская команда встретится с «Рубином». Также стало известно, что 26 февраля в Испании «Спартак» сыграет на третьем сборе с норвежским «Сарпсборгом 08», а 28 февраля – с «Волеренгой».