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«Спартак» сыграет с «Осиеком» и «Волеренгой»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Спартак М, Рубин, Осиек, Волеренга, Сарпсборг 08
Сегодня, 22:41 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак» определился со всеми соперниками по предстоящим сборам. Уже завтра спартаковцы сыграют с хорватским «Осиеком». А 13 февраля московская команда встретится с «Рубином». Также стало известно, что 26 февраля в Испании «Спартак» сыграет на третьем сборе с норвежским «Сарпсборгом 08», а 28 февраля – с «Волеренгой».

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