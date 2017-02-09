Эрнанес: «Я был горд носить форму „Ювентуса“ полтора года»
Сегодня, 22:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Бразильский полузащитник Эрнанес прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Хебей Форчун».
«Я довольно много путешествовал по Италии. Было честью для меня полтора года носить форму „Ювентуса“. Я получил удовольствие и горжусь этим. Хочу поблагодарить всех, кто дал мне такую возможность. Благодарен руководству, тренерам, медикам, всем сотрудникам. Спасибо за доброту, проявленную ко мне. Спасибо всем. Вперед, „Ювентус“!»
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