Рейтинг@Mail.ru

Эрнанес: «Я был горд носить форму „Ювентуса“ полтора года»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Эрнанес
Сегодня, 22:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Бразильский полузащитник Эрнанес прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Хебей Форчун».

«Я довольно много путешествовал по Италии. Было честью для меня полтора года носить форму „Ювентуса“. Я получил удовольствие и горжусь этим. Хочу поблагодарить всех, кто дал мне такую возможность. Благодарен руководству, тренерам, медикам, всем сотрудникам. Спасибо за доброту, проявленную ко мне. Спасибо всем. Вперед, „Ювентус“!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:40
ответ пользователю juchok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:51 Виллиан: «Ко мне был интерес со стороны МЮ» 0
20:01 Луис Суарес дисквалифицирован на два матча 82
Александр Чистяков
Футболисты, которые поют
​Ройстон Дренте, сочетавший несочетаемое в своей футбольной карьере – «Реал» и «Аланию», выпустил рэп-сингл. «Соккер.ру» обнаружил немало игроков с вокальными данными.
Комментариев: 18
11:55 Видео Бывший вингер «Реала» и «Алании» Дренте выпустил рэп-сингл 26
09:32 Де Брюйне получил приз лучшему бельгийцу-легионеру за 2016 год 9
05:34 Эррера: «Первая пятерка АПЛ знает, что „Манчестер Юнайтед“ наступает» 6
04:22 Фернандиньо: «Уверен, Жезус станет игроком мирового уровня» 5
03:16 Фекир: «Предпочитаю испанский чемпионат» 4
Вчера
23:46 Фил Джонс: «Только три тренера верили в меня» 3
20:50 Мустафи: «Продолжаю верить в чемпионство „Арсенала“» 14
все материалы по этой теме
Турниры