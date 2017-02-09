«Порту» выкупил Оливера Торреса за рекордные для себя 20 млн евро

«Порту» принял решение выкупить права на полузащитника «Атлетико» Оливера Торреса, которого «драконы» арендовали в прошлом году. За контракт Торреса «Порту» заплатит 20 млн евро. Таким образом, он станет второй самой дорогой покупкой в истории чемпионата Португалии. Ранее, в 2015 году, «Бенфика» заплатила 22 млн евро за Рауля Хименеса.