«Порту» выкупил Оливера Торреса за рекордные для себя 20 млн евро
Сегодня, 23:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Порту» принял решение выкупить права на полузащитника «Атлетико» Оливера Торреса, которого «драконы» арендовали в прошлом году. За контракт Торреса «Порту» заплатит 20 млн евро. Таким образом, он станет второй самой дорогой покупкой в истории чемпионата Португалии. Ранее, в 2015 году, «Бенфика» заплатила 22 млн евро за Рауля Хименеса.
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