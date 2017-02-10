Вице-президент «Монако» дисквалифицирован на один матч за критику судьи

Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал вице-президента «Монако» Вадима Васильева на один матч за критику в адрес судейства. Он был разозлен работой арбитра в матче 18 декабря с «Лионом» (1:3), заявив, что арбитры помогают «Лиону» часто. За это его дисквалифицировали на одну игру, еще один матч дали условно.