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Вице-президент «Монако» дисквалифицирован на один матч за критику судьи

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Судейство, Монако
Сегодня, 00:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал вице-президента «Монако» Вадима Васильева на один матч за критику в адрес судейства. Он был разозлен работой арбитра в матче 18 декабря с «Лионом» (1:3), заявив, что арбитры помогают «Лиону» часто. За это его дисквалифицировали на одну игру, еще один матч дали условно.

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