Черчесов: «Говорили с Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве»
Сегодня, 00:52 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение о предстоящих играх национальной команды.
«Мы хотели команды хорошего уровня с разных континентов, чтобы обогащаться. Кот-Д’Ивуар играл на Кубке Африки, это хорошая сборная. Бельгийцев, думаю, представлять не надо, они третьи или четвертые в мире на данный момент, и для нас это великолепно. Сборная России должна играть не только в Москве. Сейчас в стране открывается много стадионов. Постараемся сыграть на каждом новом, чтобы нас увидели зрители, а мы могли протестировать арены».
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