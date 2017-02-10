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Лэмпард проходит стажировку в «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 02:56 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший карьеру игрока, находится на стажировке в лондонском клубе.

Согласно источнику, Лэмпард посещает академию «Челси», чтобы подготовиться к получению тренерской категории B.

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