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Фигу: «Руководство „Барселоны“ меня не ценило»

Соккер.Ру // Ветераны, Барселона, Реал, Фигу Луиш
Сегодня, 04:09 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу рассказал, что подтолкнуло его на скандальный переход из «Барселоны» в мадридский «Реал»:

«Когда футболист не чувствует, что его ценят руководители команды, несмотря на очень серьезный вклад в результаты на поле, любой задумается над тем, чтобы уйти, если есть достойное предложение. Именно это случилось и со мной. Речь не о болельщиках, а именно о руководстве. На мой переход в „Реал“ повлияли не только финансовые вопросы. В какой-то момент я понял, что пути назад нет».

Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо ранее сравнил с Фигу нынешнего форварда «сливочных» Криштиану Роналду.

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