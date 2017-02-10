Фигу: «Руководство „Барселоны“ меня не ценило»

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу рассказал, что подтолкнуло его на скандальный переход из «Барселоны» в мадридский «Реал»:

«Когда футболист не чувствует, что его ценят руководители команды, несмотря на очень серьезный вклад в результаты на поле, любой задумается над тем, чтобы уйти, если есть достойное предложение. Именно это случилось и со мной. Речь не о болельщиках, а именно о руководстве. На мой переход в „Реал“ повлияли не только финансовые вопросы. В какой-то момент я понял, что пути назад нет».

Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо ранее сравнил с Фигу нынешнего форварда «сливочных» Криштиану Роналду.