«Реал» предложит новый контракт Бензема

«Реал» предложит новый контракт своему нападающему Кариму Бензема, сообщают в Испании. Текущее соглашение француза рассчитано до лета 2019 года, но в клубе планируют продлить контракт с форвардом до 2021 или 2022 года. Таким образом руководство «сливочных» хочет показать игроку, что продолжает рассчитывать на него.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году, а в 2014 продлил договор, по условиям которого его зарплата увеличилась с 5 до 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что сам 29-летний игрок раздумывает над уходом из «Реала».