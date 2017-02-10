«Реал» предложит новый контракт Бензема
Сегодня, 08:50 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Реал» предложит новый контракт своему нападающему Кариму Бензема, сообщают в Испании. Текущее соглашение француза рассчитано до лета 2019 года, но в клубе планируют продлить контракт с форвардом до 2021 или 2022 года. Таким образом руководство «сливочных» хочет показать игроку, что продолжает рассчитывать на него.
Бензема перешел в «Реал» в 2009 году, а в 2014 продлил договор, по условиям которого его зарплата увеличилась с 5 до 8 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что сам 29-летний игрок раздумывает над уходом из «Реала».
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