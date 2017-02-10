Барцальи пропустит 2 недели
Сегодня, 12:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в матче последнего тура Серии А с «Кротоне» (2:0). 35-летний футболист почувствовал дискомфорт уже после завершения игры. По предварительным прогнозам Барцальи пропустит 2 недели.
Отметим, что в этом сезоне он уже был в лазарете в течение 6 недель из-за вывиха плеча.
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