Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в матче последнего тура Серии А с «Кротоне» (2:0). 35-летний футболист почувствовал дискомфорт уже после завершения игры. По предварительным прогнозам Барцальи пропустит 2 недели.

Отметим, что в этом сезоне он уже был в лазарете в течение 6 недель из-за вывиха плеча.