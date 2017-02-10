Хуммельс: «У Клоппа наступил тяжелый период, я желаю ему успехов»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс пожелал удачи главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым они вместе долгое время трудились в дортмундской «Боруссии».

«Я всегда смотрю матчи „Ливерпуля“, когда у меня есть время. Попадаю практически на каждую игру. Жаль, конечно, что у Клоппа сейчас такой тяжелый период. Его команда вылетела из Кубка Англии и Кубка Лиги. Я поддерживаю Юргена и желаю ему успехов.

В целом мы сейчас видим много команд, столкнувшихся с игровыми проблемами. Невозможно всегда играть хорошо».