Хуммельс: «У Клоппа наступил тяжелый период, я желаю ему успехов»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Боруссия Д, Хуммельс Матс, Клопп Юрген
Сегодня, 13:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс пожелал удачи главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым они вместе долгое время трудились в дортмундской «Боруссии».
«Я всегда смотрю матчи „Ливерпуля“, когда у меня есть время. Попадаю практически на каждую игру. Жаль, конечно, что у Клоппа сейчас такой тяжелый период. Его команда вылетела из Кубка Англии и Кубка Лиги. Я поддерживаю Юргена и желаю ему успехов.
В целом мы сейчас видим много команд, столкнувшихся с игровыми проблемами. Невозможно всегда играть хорошо».
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Удачи ему!