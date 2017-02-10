На «Крестовском» устранена вибрация поля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что все требования ФИФА по устранению высокого уровня вибрации газона стадиона «Крестовский» выполнены.

«Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона „Петровский“. После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

Да, все требования ФИФА выполнены. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых».