Рейтинг@Mail.ru

На «Крестовском» устранена вибрация поля

Соккер.Ру // Россия: стадионы
Сегодня, 16:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что все требования ФИФА по устранению высокого уровня вибрации газона стадиона «Крестовский» выполнены.

«Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона „Петровский“. После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

Да, все требования ФИФА выполнены. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:00
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:58
ответ пользователю Женя Максимов (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:55
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:54
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:52
ответ пользователю аккаунт N4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:52
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
ответ пользователю аккаунт N4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:46
ответ пользователю Гуливер (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
ответ пользователю Zimmer (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:45
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:44
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:40
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:39
ответ пользователю DorianGrey (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:37
ответ пользователю Нальчик-07 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:35
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:34
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:31
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:31
Показать
Немного троллинга
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01 февраля 2017
20:09 Уткин: «Новая арена „Динамо“ по стоимости уже в 1.5 раза превышает „Крестовский“» 90
10:51 Стадион на Крестовском острове передадут под управление «Зенита» до 31 марта 75
31 января 2017
06:52 Бубнов: «Не понимаю, почему организаторы ЧМ-2018 не захотели строить крытые стадионы» 46
30 января 2017
18:07 В «Зените» планируют провести три матча на «Крестовском» в апреле и мае 33
14:31 Стадион на Крестовском острове готов к передаче в управление «Зенита» 243
29 января 2017
12:24 «Анжи» до конца сезона будет играть на «Анжи-Арене» 18
23 января 2017
21:15 Первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля 64
21 января 2017
17:50 Мутко: «Сборная России обречена не сыграть на „Крестовском“ до Кубка конфедераций» 61
19 января 2017
13:34 Мутко: «Сумма на адаптацию стадионов к ЧМ-2018 не должна быть выше 2,5 млрд рублей» 73
12:45 Мутко: «Денег на подготовку стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 не нужно» 22
все материалы по этой теме
Турниры