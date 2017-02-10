Гвардиола: «Прорыв „Борнмута“ в последние годы впечатляет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное силе предстоящего соперника, которым будет «Борнмут».

«Это очень хорошая команда. Прорыв „Борнмута“ в последние годы впечатляет. Это очень агрессивная, но при этом честная команда. Она идет к большой цели. У „Борнмута“ есть быстрые ребята для контратак. Я лично восхищаюсь работой тренера Хоу, так что нам предстоит сложная игра».