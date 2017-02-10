Конте: «На чемпионство ещё претендуют шесть команд»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что «Манчестер Юнайтед» еще может составить «синим» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«Я честно говорю, что на титул претендуют шесть очень сильных команд. МЮ входит в их число. У нас отрыв в девять очков от второго места. Но если мы начнем думать, что близки к титулу, то поставим себя под удар. Впереди еще много туров, и нам противостоят пять конкурентов, которые тоже хотят титул».