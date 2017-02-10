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Конте: «На чемпионство ещё претендуют шесть команд»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 20:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что «Манчестер Юнайтед» еще может составить «синим» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«Я честно говорю, что на титул претендуют шесть очень сильных команд. МЮ входит в их число. У нас отрыв в девять очков от второго места. Но если мы начнем думать, что близки к титулу, то поставим себя под удар. Впереди еще много туров, и нам противостоят пять конкурентов, которые тоже хотят титул».

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