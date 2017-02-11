Капелло: «Возможно, я совершил ошибку, не уйдя в ПСЖ из сборной России»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал о том, что в 2013 году вел переговоры с ПСЖ, но предпочел продолжить тренировать россиян:

«Я был действительно близок к подписанию контракта с „ПСЖ“. Когда Леонардо дисквалифицировали, он связался со мной. Мы с парижанами согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России. Для меня уход из этой национальной команды ради работы в „ПСЖ“ был бы равносилен предательству. Возможно, я совершил ошибку, поскольку в итоге именно россияне обошлись со мной жестко! Я упустил прекрасную возможность поработать в большом клубе».

Напомним, 70-летний специалист в декабре прошлого года был в числе кандидатов на пост главного тренера ПСЖ.