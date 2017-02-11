«Бавария» нацелилась на 19-летнего защитника «Байера» Хенрикса
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Байер, Хенрикс Бенжамин
Сегодня, 02:34 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Правый защитник «Байера» Бенжамин Хенрикс попал в сферу интересов «Баварии».
В нынешнем сезоне Бундеслиги 19-летний игрок принял участие в 17 матчах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2020 года.
Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам объявил о завершении карьеры футболиста по истечении текущего сезона.
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