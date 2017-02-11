«Бавария» нацелилась на 19-летнего защитника «Байера» Хенрикса

Правый защитник «Байера» Бенжамин Хенрикс попал в сферу интересов «Баварии».

В нынешнем сезоне Бундеслиги 19-летний игрок принял участие в 17 матчах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2020 года.

Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам объявил о завершении карьеры футболиста по истечении текущего сезона.