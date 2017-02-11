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Сарри: «Трудно сказать, будем ли мы играть с „Реалом“ на равных»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Дженоа, Сарри Маурицио
Сегодня, 04:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победы над «Дженоа» в 24-м туре чемпионата Италии (2:0) поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов:

«Трудно сказать, будем ли мы играть с „Реалом“ на равных. Завтра я буду внимательно изучать „Реал“ Мадрид. Мы должны быть в хорошей форме и верить в себя. Команда начинает развиваться, зацикливаясь не только на себе. Сегодня они были сосредоточены исключительно на „Дженоа“, в противном случае мы бы не добыли очки.

Игроки хотят увидеть, на каком уровне они находятся относительно таких клубных гигантов. Мы не будем самонадеянными, но в таких случаях необходима щепотка наглости».

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