Сарри: «Трудно сказать, будем ли мы играть с „Реалом“ на равных»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победы над «Дженоа» в 24-м туре чемпионата Италии (2:0) поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов:

«Трудно сказать, будем ли мы играть с „Реалом“ на равных. Завтра я буду внимательно изучать „Реал“ Мадрид. Мы должны быть в хорошей форме и верить в себя. Команда начинает развиваться, зацикливаясь не только на себе. Сегодня они были сосредоточены исключительно на „Дженоа“, в противном случае мы бы не добыли очки.

Игроки хотят увидеть, на каком уровне они находятся относительно таких клубных гигантов. Мы не будем самонадеянными, но в таких случаях необходима щепотка наглости».