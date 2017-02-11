«Бавария» пожелала Тимощуку «всего наилучшего»
Сегодня, 07:36 | Источник: Инстаграм ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Пресс-служба мюнхенской «Баварии» на официальной странице в Instagram отреагировала на новость о том, что экс-полузащитник команды Анатолий Тимощук завершил карьеру игрока:
«Победитель Лиги чемпионов в составе „Баварии“ сегодня повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо!»
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