«Бавария» пожелала Тимощуку «всего наилучшего»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» на официальной странице в Instagram отреагировала на новость о том, что экс-полузащитник команды Анатолий Тимощук завершил карьеру игрока:

«Победитель Лиги чемпионов в составе „Баварии“ сегодня повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо!»