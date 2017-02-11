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«Бавария» пожелала Тимощуку «всего наилучшего»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Бавария, Тимощук Анатолий
Сегодня, 07:36 | Источник: Инстаграм ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» на официальной странице в Instagram отреагировала на новость о том, что экс-полузащитник команды Анатолий Тимощук завершил карьеру игрока:

«Победитель Лиги чемпионов в составе „Баварии“ сегодня повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо!»

 

An #FCBayern @uefachampionsleague winner hangs up his boots today. All the best, Tymo! 👏👏👏 #MiaSanMia

Фото опубликовано FC Bayern Official (@fcbayern)

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