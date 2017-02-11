Лаллана, Ловрен и Клаван могут не сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья защитников Рагнара Клавана и Деяна Ловрена, а также хавбека Адама Лалланы.

«Я до сих не пор уверен в 100 % готовности Ловрена. Но у нас еще есть надежда, что он успеет восстановиться.

Лаллана был 2 дня вне игры из-за травмы ахилла. Посмотрим. Мы хотим, чтобы он сыграл, но будем смотреть по последней тренировке. Если отработает в полную силу, то сыграет, ведь Адам пропустил лишь пару дней.

У Клавана была бактериальная инфекция. Он пролежал в постели шесть дней и потерял в весе. Рагнар уже делает пробежки, но окончательного решения мы еще не приняли».

Добавим, что уже сегодня «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках 25-го тура АПЛ.