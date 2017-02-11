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Барбоза: «Объективная цена Смолова на европейском рынке - не больше 15 млн евро»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Краснодар, Ман Юнайтед, Погба Поль, Смолов Федор
Сегодня, 08:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Португальский агент Паулу Барбоза оценил ориентировочную стоимость нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Также он отметил, что МЮ существенно переплатил за французского полузащитника Поля Погба.

«Что касается объективной цены Смолова на европейском рынке. Он регулярно забивает за сборную? Нет. Играет в Лиге чемпионов? Нет. При таком раскладе больше 15 миллионов евро за нападающего не дадут.

Думаю, даже в Китае. Хотя иногда случаются загадочные комбинации, назовем это так. Взять Погба. Хороший игрок, но 105 миллионов евро, которые выложил за него „Манчестер Юнайтед“, – безумие! Он и половины этих денег не стоит! Максимум – 45 миллионов».

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