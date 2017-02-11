Энрике: «Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Бернабеу“»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Алавеса». Ранее каталонцы предложили провести финал на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», однако в Мадриде эту идею отвергли, сославшись на ремонтные работы.

«„Алавес“ стал откровением турнира. У них добротный состав, а тренер сумел привить команде свой собственный стиль.

Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Сантьяго Бернабеу“. Я абсолютно равнодушен к этому.

Ситуация в чемпионате? Меня интересует только лидерство в таблице после 38 туров лиги. Наше положение в Примере я уже комментировал много раз, нужны очки, чтобы повернуть ситуацию в нашу сторону».