Энрике: «Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Бернабеу“»
Сегодня, 11:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Алавеса». Ранее каталонцы предложили провести финал на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», однако в Мадриде эту идею отвергли, сославшись на ремонтные работы.
«„Алавес“ стал откровением турнира. У них добротный состав, а тренер сумел привить команде свой собственный стиль.
Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Сантьяго Бернабеу“. Я абсолютно равнодушен к этому.
Ситуация в чемпионате? Меня интересует только лидерство в таблице после 38 туров лиги. Наше положение в Примере я уже комментировал много раз, нужны очки, чтобы повернуть ситуацию в нашу сторону».
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А Бернабеу приносит неудачу. Это стадион клуба, который чемпионат раз в 10 лет выигрывает. Если на нем часто играть, то проклятье и на тебя может перекинуться.
А Бернабеу приносит неудачу. Это стадион клуба, который чемпионат раз в 10 лет выигрывает. Если на нем часто играть, то проклятье и на тебя может перекинуться.
Это Перес уже поспешил отмазаться, что работы там будут. Жаба душит, что Кубок Короля дадут не королевскому клубу, да еще бы и на его глазах.
ахахахах.
Это Перес уже поспешил отмазаться, что работы там будут. Жаба душит, что Кубок Короля дадут не королевскому клубу, да еще бы и на его глазах.
ахахахах.
Тренер однодневка, который давно уже лопнул.
Это Перес уже поспешил отмазаться, что работы там будут. Жаба душит, что Кубок Короля дадут не королевскому клубу, да еще бы и на его глазах.
ахахахах.
А Бернабеу приносит неудачу. Это стадион клуба, который чемпионат раз в 10 лет выигрывает. Если на нем часто играть, то проклятье и на тебя может перекинуться.