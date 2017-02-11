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Энрике: «Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Бернабеу“»

Матч: БарселонаБарселона-:-АлавесАлавес
Начало матча: 27.05.2017, 01:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 11:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Алавеса». Ранее каталонцы предложили провести финал на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», однако в Мадриде эту идею отвергли, сославшись на ремонтные работы.

«„Алавес“ стал откровением турнира. У них добротный состав, а тренер сумел привить команде свой собственный стиль. 

Я не схожу с ума от идеи выиграть Кубок Испании на „Сантьяго Бернабеу“. Я абсолютно равнодушен к этому.

Ситуация в чемпионате? Меня интересует только лидерство в таблице после 38 туров лиги. Наше положение в Примере я уже комментировал много раз, нужны очки, чтобы повернуть ситуацию в нашу сторону».

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