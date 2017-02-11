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На сборах в Италии «Терек» сыграет с «Удинезе» и «Виченцей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Терек, Виченца, Удинезе
Сегодня, 13:44 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Дмитрий Кристя

После завершения второго сбора в Турции тренерский штаб «Терека» представил подопечным четыре выходных дня. На заключительном учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Италии с 14 по 22 февраля, грозненцы проведут 3 контрольных матча. 16 февраля «Терек» сыграет с «Удинезе», 19 февраля с «Горицей», а 22 февраля - с «Виченцей».

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