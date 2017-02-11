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Григорян: «Посредственностей, которые смотрели на меня сверху вниз, в „Анжи“ больше нет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Григорян Александр , Паршивлюк Сергей
Сегодня, 13:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что он уже расстался с некоторыми исполнителями махачкалинского клуба, которые, по мнению тренера, смотрели на него с высокомерием.

«На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители Премьер-Лиги, а я тренер из первого дивизиона.

Этих игроков в „Анжи“ уже нет. А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали, что нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.

Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом земли. Это нормальное явление... Больше мы не работаем вместе».

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