Григорян: «Посредственностей, которые смотрели на меня сверху вниз, в „Анжи“ больше нет»
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что он уже расстался с некоторыми исполнителями махачкалинского клуба, которые, по мнению тренера, смотрели на него с высокомерием.
«На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители Премьер-Лиги, а я тренер из первого дивизиона.
Этих игроков в „Анжи“ уже нет. А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали, что нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.
Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом земли. Это нормальное явление... Больше мы не работаем вместе».
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Никаких оскорблений в его адрес с моей стороны нет и не будет. ЧСВ - это не оскорбление.
А вы уже в белье ковыряетесь....Дайте сначала
человеку показать себя тренером,и на что он способен,
поставит игру,скажу молодчина и мужчина,слова
не расходятся с делами,будет лажать,сам лично
напишу,зачем нужно было такое балабольство,
если только языком мелет...Здесь третьего не надо,
а искать интриги загодя до того,это ненормально....
превратим в топор войны по причине вашей ненависти
к нашему тренеру ? Хороший вариант ? Мне не сложно,
просто потом обратного пути не будет,потому что сам
в таких случаях вне зависимости от от тренера отношусь
к команде,у вас Карпин клоунадой занимался,и про нас
порой говорил не самое лестное.....однако же у меня
хватало этики не поливать его грязью и всякой хренью,
что вы пытаетесь сейчас преподнести мне как норму.
Назар, а при чем тут Каррера?
Во-первых, он поводов не даёт... а во-вторых, ну не перевариваю я Григоряна, хоть он сейчас и у вас, а не в СКА. И заметь, не я один не перевариваю - почти все спартачи на него взъелись тогда, было за что.
Ладно, дождемся результатов.
я и сам в этом вопросе соглашусь с тобой полностью,а пока
пусть спокойно строит команду, и слова подтверждает делом,
а пока он не сделал ни плохого,ни хорошего,чтобы заранее
посыпать его пеплом,и надеюсь приведет команду в порядок.
что у него было в СКА Хабаровск ? ) Он сейчас тренер Анжи,
про Зе было еще в Хабаровске,и говорит он сейчас немного...
Три недели не слышно было,после того,как его слова переиначил
журналисты на свой лад,вырывая из контекста....вот и притих....
Язык у вас не отдыхает лить на нас,еще раз повторюсь,
мне вот совершенно до лампочки ваша внутренняя кухня....
Зато с легкостью пожелать Каррере удачи могу...а у вас смотрю свербит....
Хвастал, что у него в команде одни боксёры и что Зе Луишу голову разобьют легко. Это нормально вообще?
Очень высокомерный тренер как по мне... возможно работает хорошо, но язык у него не отдыхает вообще. Полагаю, это не последний такой перл.
а пиявок и надо скидывать,тем более что Кадиев дал
ему безграничные полномочия......вам бы вообще
по Каррере и Спартаку переживать надо....что вы так
вдруг нашим клубом заинтересованы ? Вот мне честно,
совершенно до лампочки.что у вас там происходит,
зашел,просто пожелал успехов Каррере и все дела.....
главное,чтобы команда показывала достойную игру,
чтобы как можно быстрее набрала свои 10 очков,
чтобы вопросов лишних не возникало по пердиву,
чтобы видны были реальные плоды работы Григоряна !