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Деулофеу: «Меня вдохновлял Роналдиньо, он нёс своей игрой людям радость»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Деулофеу Жерар, Роналдиньо, Месси Лионель, Неймар, Роналду Криштиану
Сегодня, 16:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Милана» Жерар Деулофеу назвал своего кумира:

«Месси, Неймар и Роналду - фантастические футболисты, но меня больше других вдохновлял Роналдиньо, потому что он нес своей игрой людям радость».

Напомним, что права на Деулофеу принадлежат «Эвертону», а за «россонери» 22-летний футболист будет до конца сезона выступать на правах аренды.

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