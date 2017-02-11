Деулофеу: «Меня вдохновлял Роналдиньо, он нёс своей игрой людям радость»

Вингер «Милана» Жерар Деулофеу назвал своего кумира:

«Месси, Неймар и Роналду - фантастические футболисты, но меня больше других вдохновлял Роналдиньо, потому что он нес своей игрой людям радость».

Напомним, что права на Деулофеу принадлежат «Эвертону», а за «россонери» 22-летний футболист будет до конца сезона выступать на правах аренды.