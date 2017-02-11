«Манчестер Юнайтед» переиграл «Уотфорд»
Сегодня, 19:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 2:0 (1:0)
Голы: Мата 32, Марсьяль 60.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Мата (Феллаини 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард 89), Марсьяль (Рэшфорд 81), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Уотфорд»: Гомес, Предль, Кэткарт (Исаак 83), Холебас, Кабуль, Клеверли, Капу, Бритос (Янмат 46), Ньянг, Дини, Сарате (Окака-Чука 74).
Главный тренер: Вальтер Маццарри.
Предупреждения: Валенсия 90+2.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Другие материалы по теме:
19:26 Видео «Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» 30
19:23 Видео Дортмундская «Боруссия» уступила «Дармштадту» 12
19:21 Видео «Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг» 20
Или войдите через
Выделю двух игроков - Байи и Марсьяль, первый сыглад очень надежно в обороне, а второй рвал и метал в атаке. Антони был явно сверх мотивирован и на мой взгляд заслуживает звания "игрок матча".
Выделю двух игроков - Байи и Марсьяль, первый сыглад очень надежно в обороне, а второй рвал и метал в атаке. Антони был явно сверх мотивирован и на мой взгляд заслуживает звания "игрок матча".
А сейчас смотрим петушиное дерби