«Манчестер Юнайтед» переиграл «Уотфорд»

В поединке 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 2:0 (1:0)

Голы: Мата 32, Марсьяль 60.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Мата (Феллаини 72), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард 89), Марсьяль (Рэшфорд 81), Ибрагимович.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Уотфорд»: Гомес, Предль, Кэткарт (Исаак 83), Холебас, Кабуль, Клеверли, Капу, Бритос (Янмат 46), Ньянг, Дини, Сарате (Окака-Чука 74).

Главный тренер: Вальтер Маццарри.

Предупреждения: Валенсия 90+2.

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.