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Лам: «В матче с „Ингольштадтом“ не обошлось без удачи»

Матч: ИнгольштадтИнгольштадт0 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Лам Филипп
Сегодня, 21:22 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча 20-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта»:

«Все видели, что нам было очень, очень тяжело играть в пас на таком газоне. Поэтому крайне важно стало суметь обыгрывать соперника один в один. 

„Ингольштадт“ часто играет через длинные передачи, поэтому было важно лишить их такой возможности. Мы могли повести в счете в первом тайме, когда момент был у Левандовски, могли во втором, когда момент был у Мюллера, однако, если вам удается забить в самом конце, то нужно отметить, что не обошлось без удачи».

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