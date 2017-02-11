Лам: «В матче с „Ингольштадтом“ не обошлось без удачи»

Капитан «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча 20-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта»:

«Все видели, что нам было очень, очень тяжело играть в пас на таком газоне. Поэтому крайне важно стало суметь обыгрывать соперника один в один.

„Ингольштадт“ часто играет через длинные передачи, поэтому было важно лишить их такой возможности. Мы могли повести в счете в первом тайме, когда момент был у Левандовски, могли во втором, когда момент был у Мюллера, однако, если вам удается забить в самом конце, то нужно отметить, что не обошлось без удачи».