Лам: «В матче с „Ингольштадтом“ не обошлось без удачи»
Матч: Ингольштадт0 : 2Бавария
Сегодня, 21:22 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча 20-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта»:
«Все видели, что нам было очень, очень тяжело играть в пас на таком газоне. Поэтому крайне важно стало суметь обыгрывать соперника один в один.
„Ингольштадт“ часто играет через длинные передачи, поэтому было важно лишить их такой возможности. Мы могли повести в счете в первом тайме, когда момент был у Левандовски, могли во втором, когда момент был у Мюллера, однако, если вам удается забить в самом конце, то нужно отметить, что не обошлось без удачи».
Другие материалы по теме:
Или войдите через