Рамос: «Получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя»
Сегодня, 08:11 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 500-й матч за мадридский клуб. Этой игрой стала встреча с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.
«Время летит, и я получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя. Я хочу продолжать играть еще много лет. Моя мечта сбылась. Спасибо всем».
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