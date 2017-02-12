Рамос: «Получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя»

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 500-й матч за мадридский клуб. Этой игрой стала встреча с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.

«Время летит, и я получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя. Я хочу продолжать играть еще много лет. Моя мечта сбылась. Спасибо всем».