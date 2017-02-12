Зобнин: «Погода подпортила мне день рождения»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как отмечал день рождения на сборах.

«Погода чуть подпортила мне день рождения, поэтому пришлось только приседать. Один подкат — и весь в грязи, наглотался я воды.

Отметить день рождения не получится, но я привык, каждый год на сборах. Сейчас здесь моя семья, посидим за ужином, скушаем тортик».