Вместо сборной Дании – команда строителей, блогеров и продавцов

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К чему приводит нежелание идти навстречу друг другу, показал матч сборных Словакии и Дании. «Соккер.ру» - об одной из самых нелепых игр современности.

Сборная Дании на чемпионате мира 2018 года дошла до 1/8 финала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии – будущему финалисту. А в группе сыграли вничью и с победителем турнира – Францией. Словом, датский футбол демонстрировал подъем. Пока не встал вопрос о деньгах. Их появление в любой истории, как известно, заканчивается плохо.

Поначалу конфликту никто не придал значения. 1 августа истек срок коллективного договора между Ассоциацией футболистов Дании и Федерацией футбола Дании. Заключение и продление таких контрактов обычно составляет простую формальность. Об их существовании многие вообще наверняка не слышали.

Но под шумок жаждущая наживы федерация на волне успешного ЧМ -2018 решила чуть больше подзаработать и перекроила условия соглашения. На подпись игрокам был дан не прежний вариант для продления, а новый. В нем содержалась отметка о том, что федерация в использовании имиджевых прав игроков может оперировать не только образом всей команды, а персонально каждого футболиста.

Например, в рекламе использовать права только на раскрученного Эриксена или Шмейхеля. Конечно, такое не устроило ассоциацию. Во-первых, она не хотела, чтобы кто-то из ее членов был обделен. Во-вторых, такое использование прав может вызвать конфликт интересов. Допустим, по соглашению с клубом Эриксен рекламирует один бренд, а сборная может от его имени рекламировать другой.

Конечно, такая халтура не устроит рекламодателей, потому что не для того они платили за эксклюзив. Это лишь один из примеров потенциального конфликта, заложенного в новом соглашении, предложенном федерацией. Разумеется, в ассоциации футболистов проект завернули. Но обсуждать компромиссный вариант и даже предлагать его никто и не собирался.

В федерации были уверены, что футболисты не настолько бесцеремонные, чтобы сорвать предстоящие игры из-за своей принципиальной позиции и создать прецедент, который взбесит УЕФА . Игроки же понимали, что без них матчи не состоятся, поэтому федерации придется пойти на уступки.

Единственным, кто все-таки решил озвучить голос разума в этом молчании баранов, стал Кристиан Эриксен, выступивший от имени ассоциации игроков. Он предложил продлить прежний контракт хотя бы на месяц, на сентябрь, чтобы можно было спокойно провести товарищескую игру со Словакией и первый матч Лиги Наций с Уэльсом.

В федерации посчитали, что это будет прогибом и продолжали настаивать на своем варианте полноценного договора. Датские функционеры ждали, что футболисты одумаются, до последнего. И только фактически за день-два до игры со словаками в федерации поняли, что игроки настроены серьезно и на матч не поедут.

Тут и началась паника. Но паника с налетом чувства гордости: не пойдем на попятную и не будем показывать свою слабость этим наглецам. В голове у кого-то родился хитрый план: набрать игроков по объявлению. Конечно, тренерский штаб мог бросить клич, и наверняка кто-то из футболистов датской Суперлиги или даже из зарубежных лиг, кто достаточно силен, но обычно не попадает в сборную, с удовольствием приехали бы.

Им по большому счету плевать, как там будут использоваться маркетинговые права, если они никогда не играли за сборную и вряд ли еще представится такой случай. Но в федерации решили, что такой шаг создаст конфликт внутри ассоциации футболистов Дании, да и в целом среди датских игроков: не поехавшие будут искоса смотреть на поехавших. Как минимум. Так что решение стало радикальным. Позвали тех, кто с топовыми футболистами вообще никак не пересекается – ребят из второго, третьего и даже четвертого дивизиона.

И опыта им подкинули с помощью приглашения игроков из мини-футбола. Кстати, последние довольно статусные. Например, вратарь Кристофер Хааг играл на чемпионате Европы по мини-футболу. Итак, в стартовом составе сборной Дании вышли: вратарь из мини-футбола, три футболиста из клубов четвертой лиги, а также семь футболистов из клубов третьей лиги. Дрим-тим.

Разумеется, все они в свободное от игр время подрабатывают еще кем-то. Только лишь футболом в четвертой датской лиге на жизнь не заработаешь. Итак, вот неполный список профессионалов, с которыми пришлось столкнуться сборной Словакии: продавец (целых два), инженер лодочной станции, студент (два человека), охранник в тюрьме, строитель, менеджер, блогер (два человека).

Остается только гадать, каким образом тренерский штаб сборной Дании вообще выходил на этих игроков, отбирал именно их. Безусловно, такое положение дел возмутило общественность. Словаки на предварительных переговорах не очень поняли, в чем там у датчан проблемы, но дали обещание, что проведут игру при любых обстоятельствах.

Потом, когда увидели, что это за обстоятельства, удивились, мягко говоря. Пришлось снизить цену на билеты на матч в Трнаве до совсем символической. И все равно пришло чуть более 5 тысяч зрителей, которые стали расходиться прямо по ходу матча. Возмутился и тренерский штаб сборной Словакии. Ведь они рассчитывали перед стартом нового цикла размяться в товарищеском матче с сильным соперником.

При таком же раскладе могли не напрягаться, вызывая сборную Дании, а сыграть с теми же строителями из Люксембурга или Лихтенштейна. Словаков наверняка разозлило еще и то, что они вот эту сборную солянку обыграли всего лишь со счетом 3:0. То есть вчера чуть ли не случайных людей набрали, грубо говоря, по объявлению, а сегодня они достаточно неплохо сыграли против сборной, в составе которой есть Гамшик, Губочан, Куцка, Немец, Вайсс, Шкртел, Мак – основной состав сборной Словакии.

Так что словаки пожаловались в УЕФА . Но там тоже озадачены. Формально датчане ничего не нарушили, однако понятно, что подобные ситуации наносят удар по имиджу европейского футбола, о котором так печется УЕФА . К тому же сборной Дании вот уже 9 сентября стартовать в новом супермодном турнире УЕФА Лига Наций, с матча с Уэльсом.