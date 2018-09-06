Джилободжи вернулся в расположение «Сандерленда», опоздав на 72 дня

сегодня, 08:45

Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи прибыл в расположение клуба. Всё бы ничего, но сенегалец должен был вернуться еще 72 дня назад. В то же время еще один футболист «черных котов» - самое дорогое приобретение в истории клуба Дидье Ндонг - и вовсе не появлялся на базе с тех пор, как «Сандерленд» вылетел в третью по силе лигу Англии.

Клуб отказался платить футболистам зарплату за время их отсутствия, а сейчас рассматривает вариант с разрывом контрактов.

29-летний Джилободжи перебрался в «Сандерленд» из «Челси» в 2016 году за 8 млн фунтов. За Ндонга 2 года назад заплатили 16 млн евро.