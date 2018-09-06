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Джилободжи вернулся в расположение «Сандерленда», опоздав на 72 дня

сегодня, 08:45

Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи прибыл в расположение клуба. Всё бы ничего, но сенегалец должен был вернуться еще 72 дня назад. В то же время еще один футболист «черных котов» - самое дорогое приобретение в истории клуба Дидье Ндонг - и вовсе не появлялся на базе с тех пор, как «Сандерленд» вылетел в третью по силе лигу Англии.

Клуб отказался платить футболистам зарплату за время их отсутствия, а сейчас рассматривает вариант с разрывом контрактов.

29-летний Джилободжи перебрался в «Сандерленд» из «Челси» в 2016 году за 8 млн фунтов. За Ндонга 2 года назад заплатили 16 млн евро.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:04
Пусть едут к себе в Африку и там растят бананы
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:56
Один из самых бродячих чёрных котов наконец-то прибрёл домой, а самый-самый ещё где-то шатается
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