«Фенербахче» – по следам «Спартака». Угрожают снятием с чемпионата после драки, собираются в Испанию

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сегодня, 21:49

Рассматривают для участия лиги Испании, Италии, Франции, Нидерландов и Бельгии.

А помните, как Леонид Федун летом 2020 года угрожал, что «Спартак» снимется с чемпионата? Это было вызвано судейскими ошибками на длительной дистанции, а спусковым крючком стал матч против «Сочи». Оказывается, не только в РПЛ функционеры грешат такими высказываниями. Сейчас, например, полыхает в чемпионате Турции.

Оттуда приходили новости и об избиении судьи, драке между футболистами и фанатами. Теперь новый инфоповод – «Фенербахче» выбирает себе новый чемпионат для участия.

Драки, череда отставок, недовольство судейством

Что-то там происходило регулярно. В конце декабря сорвался матч Суперкубка Турции, который собирались провести в Саудовской Аравии. Футболистам запретили выходить на поле с баннером с цитатой основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и в футболках с его изображением. «Галатасарай» и «Фенербахче» покинули страну. Президент «жёлтых канареек» Али Коч обвинил в срыве матча футбольную федерацию страны, указав на ошибки в планировании, и потребовал отставки президента федерации Мехмета Бюйюкекши.

В феврале Бонуччи дрался с тренером вратарей «Аланьяспора», показал фанатам средний палец. А в марте уже случилась массовая драка. В 30-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» (3:2). Гости начали праздновать победу – и в этот же момент их атаковали болельщики «Трабзонспора». Игроки «канареек» покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

На следующий день сообщили о задержании 12 человек, с заявлением выступил даже глава ФИФА Джанни Инфантино – отметил, что жестокости нет места в спорте.

А «Фенербахче» анонсировал заседание совета директоров 2 апреля, на котором проанализируют, какие меры предпринять в ответ на инцидент. Среди возможных – выход клуба из чемпионата Турции.

По климату подойдут Италия или Испания

По последним данным, руководство коллектива, среди прочего, собирается рассмотреть соревнования, куда может заявиться «Фенербахче» в случае ухода из турецкой Суперлиги. В списке есть и топ-чемпионаты – Серия А и Ла Лига.

В Турции клуб регулярно боролся за титулы, на протяжении последних четырёх сезонов держится в топ-3 – так что и в более статусных соревнованиях был бы конкурентоспособен. В той же Серии А «жёлтые канарейки» способны конкурировать с «Лацио», «Фиорентиной» и «Наполи». В чемпионате традиционно не такие высокие скорости, возрастные футболисты сюда органично вписываются. Турки вдобавок провели приличную трансферную кампанию, подписав ещё молодых Юндера, Шиманьского и Бекао, более опытного Фреда и героя Хорватии на ЧМ -2022 Доминика Ливаковича. Это при уже имеющихся Джеко, Батшуайи, Тадиче.

Что касается Ла Лиги, здесь бороться за еврокубки будет так же тяжело, особенно сейчас – включились молодые и дерзкие «Жирона», «Атлетик» и «Сосьедад», а помимо них есть большая тройка: «Барса», «Реал», «Атлетико». Даже «Бетис» и «Валенсия» выглядят предпочтительнее. Так что здесь «Фенербахче», вероятно, замыкал бы топ-10.

Также рассматривают чемпионаты Бельгии, Франции и Нидерландов

Они больше подходят в плане перспектив турецкого гранда – уровень конкуренции ощутимо ниже. Во Франции 1-я строчка зарезервирована за «Пари Сен-Жермен», «Монако» сейчас будет бороться за 2-ю – и в ближайшие годы тенденция сохранится. Неплохи «Лилль» и «Ницца», «Брест» – команда-открытие, которая так же быстро может вернуться на исходные. И здесь «Фенербахче» под силу соперничать с «Лансом» и «Марселем», даже посматривать в зону ЛЧ .

Нидерланды и Бельгия – вообще весовая категория «канареек», здесь им под силу бороться за медали. В случае с ними есть вопрос в тактической несостыковке. Голландцы играют в более открытый футбол, не боятся ошибок, плюс действуют молодыми составами. «Фенербахче» был бы с отрывом самой возрастной командой лиги. То же самое – в Бельгии. Не факт, что подопечные Исмаила Картала готовы к этому.

Скорее провокация, чем реальная возможность

Просто потому, что для снятия с чемпионата должны быть веские основания – аргументы «Фенербахче» будут рассматриваться под микроскопом. У той же УЕФА есть рычаги давления на клуб. «Канарейки» ведут борьбу за чемпионство – идут на 2-м месте, регулярно участвуют в еврокубках. В текущем сезоне, например, прошли групповой этап Лиги Конференций и сейчас готовятся к четвертьфиналу против «Олимпиакоса». Санкции могут быть вплоть до отстранения от еврокубков.

Вдобавок появляется риск потерять часть состава. В клубе собрали возрастных топ-легионеров – они ехали бороться за титулы в чемпионате Турции, за Лигу Европы или Лигу чемпионов. Если даже случится смена чемпионата, перспективы клуба могут стать куда хуже. Значение для них имеет именно это – а не внутренние конфликты.

Вот что по этому поводу говорит комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов:

Сейчас дал интервью один из руководителей «Фенербахче», который сказал, что решение они уже обсудили, а 2 апреля его объявят. Он сказал, что положат этому конец, тоже намекал, что выход «Фенера» из чемпионата – один из вариантов. Но это просто манипуляция – чтобы бросить в медиаполе такую информационную бомбу, чтобы люди задумались, чтобы это повлияло на расследование и на президента Федерации.